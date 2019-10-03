Минэнерго допускает нерентабельность ряда прибрежных месторождений на шельфе Арктики

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Разработка месторождений на шельфе Арктики, расположенных в Охотском море, акватории Ямала и в Карском море может быть рентабельна даже при текущей цене на нефть, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Сказать, что на всех месторождениях добыча всегда будет рентабельной - конечно, нельзя. Часть месторождений даже в текущих макроэкономических условиях могут быть рентабельны на арктическом шельфе. Это в основном те, которые находятся в прибрежной зоне - не хочу говорить за компании, но это достаточно большое количество месторождений, которые находятся в Охотском море, в акватории Ямала, в Карском море", - сказал Сорокин.