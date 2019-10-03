Эксперты: нулевой НДС на авиаперелеты в России повысит рентабельность, но не снизит цены

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Обнуление ставки на налог на добавленную стоимость (НДС) на авиационные перелеты между регионами без стыковок в Москве положительно скажется на пассажиропотоке региональных аэропортов и позволит повысить рентабельность авиакомпаний, но не приведет к снижению цены на билеты. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители крупных региональных авиакомпаний и аэропортов.

Нулевая ставка начала действовать с 1 октября. Она затронет только те рейсы, которые не следуют через Москву. Раньше для таких перелетов также действовала льготная ставка в 10%. До этого нулевая ставка действовала только на перелеты в Симферополь, Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и Калининград, а также на международных рейсах.

Отложенный эффект

Обнуление ставки позволит создать устойчивую экономическую модель для региональных авиаперевозчиков, считают в холдинге "Аэропорты регионов", управляющем аэропортами в Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Петропавловске-Камчатском, Саратове и Новом Уренгое. По данным компании, без системных мер государственной поддержки региональные рейсы не могут в полной мере конкурировать со стыковочными рейсами через Москву, так как первые выполняются на региональных типах воздушных судов, а столичные - на среднемагистральных. Разница в себестоимости в расчете на кресло-километр достигает 30%.

Впрочем, отметили в компании, быстрого эффекта от нулевой ставки ждать не стоит. "Положительный эффект от обнуления ставки на рынке авиаперевозок можно будет оценивать не ранее, чем через полгода или год. На его динамику будут влиять наличие или отсутствие свободного регионального флота у авиакомпаний, сезонные изменения спроса на перелеты, изменения стоимости авиатоплива или другие факторы", - рассказали ТАСС в управляющей компании "Аэропорты регионов".

Снижения цен не ожидается

По мнению председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Александра Черняка, введение льгот, с одной стороны, уменьшит поступление в бюджет, но с другой - позволит привлечь в регионы дополнительные средства.

"Надеемся, что это даст снижение цены на билет, что позволит людям передвигаться, летать. Соответственно, это покупка самих авиабилетов, использование авиатранспорта, гостиниц. Независимо от того, в командировку или в санаторий вы летите, вы все равно будете тратить деньги в этих регионах. Это перераспределение средств внутри страны, что тоже очень хорошо. <...> Надеемся, что это будет поводом приехать, не обязательно в Крым, но в любой другой регион РФ", - сказал он ТАСС.

Между тем в региональных авиакомпаниях не все ожидают эффекта от нулевой ставки НДС. "Сегодня уровень операционной рентабельности у авиаперевозчиков на внутренних линиях крайне низкий - буквально 1,5-2%. И любое колебание рынка может привести компанию в зону убытков. Поэтому обнуление НДС - это, конечно, хорошая возможность вывести операционную рентабельность на более или менее приемлемый уровень, хотя бы на процентов пять. Это даст эффект, несомненно, может быть, уведет многие компании от банкротства, на грани которого они сейчас находятся", - высказала мнение ТАСС начальник финансово-экономической службы авиакомпании "Ираэро" Наталья Власова.

Путь к прибыльности

По словам Власовой, к обновлению авиапарка льгота также не приведет, потому что высвобождаемых средств на такую капиталоемкую процедуру не хватит. Но в компании рассчитывают, что льгота позволит вывести на прибыльность убыточные рейсы. У "Ираэро" к таким относятся направления из Иркутска в Барнаул, Омск, Новосибирск, Красноярск.

"[Прямой рейс] Иркутск - Омск мы стали осуществлять в 2016 году, до это связь была прервана в течение длительного времени, добраться из Иркутска до Омска можно было либо на поезде, либо через Москву. А потерянный пассажиропоток отличается тем, что он очень сложно восстанавливается. На первых рейсах у нас было по 9-10 человек. Сейчас пассажиропоток более или менее сформировался, но поднять тарифы мы не можем, потому что люди уйдут на поезд. Я думаю, что здесь обнуление НДС нам поможет", - отметила Власова.

Представитель еще одно региональной авиакомпании на условиях анонимности сообщил ТАСС, что также не ожидает улучшений от нововведения. "Нам от нулевой ставки лучше не станет, мы ее просто не почувствуем. Конечно, хорошая инициатива, но своих целей она не достигнет. На цене билетов это не отразится, потому что есть утвержденные тарифы, и все летают по ним", - отметил собеседник.

Возможное влияние на пассажиропоток

Нулевая ставка НДС для калининградского аэропорта Храброво действует с 2018 года. В прошлом году пассажиропоток по сравнению с 2017 году вырос на 20% до 2,1 млн человек, рост на внутренних перевозках составил 19%. На рост пассажиропотока влиял целый ряд факторов, в том числе чемпионат мира по футболу 2018 года, завершение реконструкции аэропортового комплекса с увеличением пропускной способности аэровокзала и удлинением взлетно-посадочной полосы, которая сейчас может принимать все типы самолетов. "Насколько велико влияние нулевой ставки НДС на рост пассажиропотока, сказать сложно", - сказал ТАСС представитель аэропорта.

Однако в Храброво отмечают, что за два года возросло число авиамаршрутов, связывающих Калининградскую область с другими регионами России. "В 2018-2019 годах авиакомпания "Руслайн" начала выполнять рейсы из Калининграда в Белгород, Липецк, Воронеж, авиакомпания "ЮВТ аэро" - в Казань, Волгоград, Пермь, Нижний Новгород, "Азимут" - в Ростов-на-Дону, Калугу, Краснодар, но наибольшее количество пассажиров перевозится на московском и петербургском направлениях", - уточнил собеседник.

Ждут роста пассажиропотока и в Красноярске. "Безусловно, снижение ставки НДС должно положительно сказаться на росте пассажиропотока. У перевозчиков появится возможность создавать более гибкую сетку тарифов на региональных направлениях, а также появятся дополнительные стимулы к открытию новых направлений. В настоящий момент сложно прогнозировать рост на региональных маршрутах. Основную роль играют субсидированные перевозки", - пояснил ТАСС начальник департамента развития пассажирских авиационных перевозок международного аэропорта Красноярск Александр Иванченко.

Он добавил, что в 2019 году из аэропорта субсидируются 18 маршрутов - это максимальное количество за последние годы. Согласен с тем, что существенным фактором, позволяющим открывать новые региональные рейсы, является государственное субсидирование, и начальник службы авиационной коммерческой деятельности новосибирского аэропорта Толмачево Игорь Леонтьев.

"Обнуление НДС может способствовать принятию авиаперевозчиками решений по увеличению частоты рейсов на существующих региональных маршрутах. Из-за улучшения показателей рентабельности, возможно, получат дополнительное развитие те маршруты, которые авиакомпании не рисковали развивать ранее добавлением дополнительной частоты", - сказал он.

Новая льгота

Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, устанавливающий с 1 октября 2019 года бессрочную ставку НДС в размере 0% для всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне московского авиаузла. Ранее до 1 января 2021 для таких перевозок действовала льготная ставка в 10%.

При этом с введением новой льготы сохранилась и нулевая ставка для Калининградской области, Крыма и Дальнего Востока - там нулевая ставка работает и на московском направлении.