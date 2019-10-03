"Нафтогаз" не получал предложений о продлении на год контракта по газу с Россией

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" не получала ни от кого предложений о продлении контракта на транзит природного газа с Россией на один год. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Нам такие варианты никто не предлагал", - сообщил он в Facebook.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября заявил на форуме "Российская энергетическая неделя", что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства, если Киев успеет имплементировать энергетическое законодательство ЕС до конца этого года. В противном случае, продолжил президент РФ, российская сторона готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на год.

По его словам, Россия давно была готова к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они "не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров подобного рода".

Витренко отметил в четверг, что ранее украинский регулятор в сфере энергетики, а также правительство страны заявляли, что успеют внедрить законодательство ЕС до конца 2019 года. Он также напомнил предложение "Нафтогаза" о том, что новый контракт на транзит газа может предполагать принцип "своп", когда российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на границе Украина - РФ, после чего Киев будет передавать точно такой же объем газа на границе Украина - ЕС. Витренко также назвал неприемлемыми для Киева предложения отказаться от претензий к "Газпрому", связанных с выплатами Украине долга по решению Стокгольмского арбитража.