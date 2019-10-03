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Российская энергетическая неделя-2019
Обновлено 

ФАС одобрила заявку "Татнефти" на покупку активов "Сибура" в Тольятти

Речь идет о "Сибур-Тольятти" и "Тольяттисинтезе"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила заявку "Татнефти" о покупке "Сибур-Тольятти" и "Тольяттисинтеза", сообщил ТАСС замглавы ведомства Анатолий Голомолзин в кулуарах Российской энергетической недели.

"Одобрена", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в сентябре стало известно, что "Татнефть" купит нефтехимические активы "Сибура" в Тольятти. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.

В сообщении "Сибура" отмечалось, что "Татнефть" приобретает актив для развития шинного комплекса Kama Tyres и тем самым увеличивает его стоимость. "Сибур", в свою очередь, продолжит взаимодействовать с производством в Тольятти на партнерской основе, но сфокусируется на развитии производств базовых полимеров.

Сумма сделки не раскрывалась.

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