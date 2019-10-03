Доля мировой добычи нефти на шельфах достигла 30-35%, заявили в "Газпром нефти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Доля мировой добычи нефти на морских месторождениях достигла 30-35% от общего объема, и этот показатель будет расти. Такую оценку дал заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти", генеральный директор "Газпром нефть шельф" Андрей Патрушев, выступая на Международном форуме по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики.

"Сейчас уже около 30-35% всей мировой добычи относится к месторождениям, которые находятся в море. Это довольно интересный тренд, потому что морскими месторождениями компании начали относительно недавно заниматься, но они занимают уже очень прочно место в объеме всей добычи. Есть мнение, что этот тренд будет продолжаться и развитие морских месторождений также будет идти вперед, и все больше нефти и углеводородов мы будем добывать именно в море", - сказал он.

Патрушев добавил, что по оценкам экспертов, ресурсы мирового шельфа составляют более 450 млрд тонн нефтяного эквивалента. "При этом доля России в ресурсах мирового шельфа, а это в основном Арктический шельф, около 33%", - отметил он.

XIV Международный форум по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа (RAO/CIS Offshore 2019) проходит в Петербурге с 1 по 4 октября. В рамках него ученые, эксперты и крупнейшие добывающие и геологические компании обсуждают проблемы и перспективы освоения шельфов.