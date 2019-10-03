Торгово-промышленная палата считает возможным создание института частных приставов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ считает возможным создание в РФ института частных приставов, взыскивающих долги не только с компаний, но и с индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Иван Рыков.

По его словам, в начале недели на площадке ТПП прошло обсуждение экспертным сообществом поправок в проект федерального закона "О частных судебных исполнителях" в части взыскания долгов с индивидуальных предпринимателей. Текущая версия законопроекта, также разработанная ТПП, дает приставам право осуществлять взыскание долгов только с юридических лиц.

Рыков пояснил, что представители ТПП уже обсуждали законопроект на официальной встрече в Минюсте, где ожидают от ТПП отредактированной версии документа, чтобы создать рабочую группу для проработки этого вопроса. Также в мероприятии принимали участие представители Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По мнению Рыкова, принятие законопроекта возможно не ранее 2022 года.

"Негосударственные исполнители создаются для исполнения судебных решений по принудительному взысканию задолженности юрлиц. Правда, на прошедшем заседании [в ТПП] было предложено распространить действие законопроекта на взыскание задолженности индивидуальных предпринимателей. Думаю, эта поправка будет принята в новой редакции законопроекта [которую разработают после обсуждения с бизнес-сообществом]", - сказал он.

Председатель комиссии по финансовой безопасности ТПП отметил, что регламентировать деятельность приставов будет Минюст, а также региональные и национальная палата негосударственных судебных исполнителей, отчитываться новая структура будет также перед Минюстом.

Новая система взыскания, по его словам, предполагает процентное вознаграждение приставов от суммы взысканных средств, в отличие от окладной системы оплаты в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). "Это будет стимулировать приставов на более качественную работу, а с другой - обеспечит достаточно привлекательное вознаграждение в случае успешного взыскания", - сказал он. Однако планируется установить верхнюю планку ограничения по вознаграждению негосударственных судебных исполнителей. Ее размер и формула расчета обсуждаются.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что документ установит требования к профессиональной этике частного судебного исполнителя, а также меры дисциплинарной ответственности за нарушение данных правил.

Инициатива создания института негосударственных судебных приставов обсуждается довольно давно. В 2017 году Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагал ввести в России службу частных судебных исполнителей для повышения взыскания долгов в пользу частных лиц.