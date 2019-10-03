ФАС инициирует запуск биржевых фьючерсов на уголь

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Индексные фьючерсы на уголь могут быть запущены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, выступая на Российской энергетической неделе.

"Мы в ближайшее время готовы запустить индексные контракты на уголь", - сказал он.

Голомолзин отметил на примере нефтяных фьючерсов, что существующая нормативная база позволяет на данном этапе формировать индикаторы цен. "Но этого недостаточно, чтобы на их основе построить индексы и даже сформировать индексные контракты", - сказал замглавы ФАС.

Поэтому в ближайшее время ведомство планирует внести изменения в соответствующее постановление правительства, добавил он.

В конце 2016 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже были запущены торги фьючерсом на российскую экспортную нефть Urals. Но стать бенчмарком российская Urals пока не смогла, объемы торгов малы, признавал глава биржи Алексей Рыбников.