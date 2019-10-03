Орешкин: закон о регулировании выбросов парниковых газов не увеличит нагрузку на бизнес

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Законопроект о регулировании выбросов парниковых газов, внесенный в правительство Министерством экономического развития РФ, не создаст дополнительной налоговой нагрузки на бизнес. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин на полях 16-го заседания Валдайского клуба в Сочи.

"Суть предложения - это создание мотивации для того, чтобы каждая компания думала об этой повестке, мы будем обязательным условием предлагать неувеличение налоговой нагрузки в целом, то есть это изменение - вопрос структуры. Мы считаем, что в будущем, а речь о том, что в ближайшие пять лет никаких изменений здесь налоговых не будет, но в будущем, мы считаем важным, чтобы регулирование, и налогообложение в том числе учитывали климатическую повестку", - пояснил он.

Предложения Минэкономразвития, с частью которых ознакомился ТАСС, предполагают установление целевых показателей выбросов парниковых газов для регулируемых организаций, а также уплату сбора за превышение установленных целевых показателей, внедрение механизмов оборота единиц сокращения парниковых газов и создание Фонда поддержки реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

Стратегия низкоуглеродного развития

Помимо разработки соответствующего закона, министерство продолжает готовить стратегию долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. "Мы сейчас готовим стратегию низко углеродного развития, мы понимаем все вызовы", - отметил министр.

Он также привел в пример статью одного из кандидатов в президенты от Демократической партии США Элизабет Уоррен, которая писала о том, что климатическая повестка будет одним из обоснований умного протекционизма в будущем. Орешкин согласен с Уоррен в том, что "необходимо будет наказывать страны, которые не реализуют климатическую повестку, и через этот механизм осуществлять регулирование международной торговли".

При этом, по словам министра, не имея правильной повестки по климатическому треку, Россия будет испытывать очень большие проблемы в будущем на глобальных рынках. В частности, Европа - один из крупнейших региональных рынков для российской продукции, где "все завязано на климатическую повестку".

"А решение здесь есть, и Россия может оказаться в ближайшие десятилетия лучшей страной с точки зрения эмиссии CO2 и других парниковых газов среди всех крупных экономик мира. У нас есть и возможность увеличивать поглощение за счет богатого лесного массива", - заключил Орешкин.