Орешкин прогнозирует сохранение объема торговли между Россией и Китаем на уровне 2018 года

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Объем торговли между Россией и Китаем останется в 2019 году на уровне предыдущего года, прогнозирует министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"В этом году у нас объем торговли практически не изменится на фоне снижения стоимости сырьевых товаров. Сырьевые товары продолжают играть значительную роль в нашем товарообороте - это данность. Но это означает, что источники роста надо искать не столько в сырьевом секторе, сколько в других секторах", - заявил он журналистам в кулуарах XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".

Орешкин отметил, что Россия не только превысила отметку в $100 млрд по товарообороту с Китаем, но сейчас уже ведет конкретную практическую работу по достижению цели в $200 млрд. "Сейчас мы это все с китайскими коллегами расписываем. Подписан был документ по этой работе в Санкт-Петербурге, расписываем сейчас по отраслям, что нужно сделать, какие барьеры устранить и на какие цифры выйти с точки зрения дальнейшего развития наших взаимоотношений", - пояснил глава Минэкономразвития РФ.

Отвечая на вопрос о том, когда амбициозная цель будет достигнута, Орешкин отметил, что стоит задача выходить на $200 млрд как можно быстрее. "Понятно, что это не такая простая задача", - подчеркнул министр.

По его мнению, России необходимо работать и с азиатскими странами, и с Западом на позитивной повестке, имея собственное "я". "Россия не может быть сателлитом ни американской, ни китайской платформ развития. Россия обязательно должна иметь собственное "я", но при этом Россия должна работать и с азиатскими, и с западными партнерами на позитивной повестке развития, а не на повестке противостояния", - сказал он, комментируя дискуссии в рамках "Валдая".

"Интересная дискуссия состоялась насчет будущего Азии при современных технологических трендах. Очень много обсуждали климатическую повестку, как она будет влиять на развитие. И конечно же, всю геополитическую историю: как противостояние платформ развития США и Китая будет влиять на экономическую динамику в азиатской регионе", - сказал Орешкин.