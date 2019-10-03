Строительство овощехранилища мощностью 15 тыс. тонн завершено в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Строительство хранилища, рассчитанного на 15 тыс. тонн овощей, завершилось в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Бочаров.

"Новый объект, возведенный с господдержкой, состоит из двух корпусов с 20 отдельными камерами с холодильным оборудованием и предназначен для длительного хранения 15 тыс. тонн овощной продукции единовременно. Здесь использованы самые современные технологии и оборудование", - сказал он.

По его словам, в хранилище уже успели настроить оборудование для зимнего хранения, а также начали закладку продукции (лук, свекла, морковь, тыква, картошка и капуста). В рамках следующего этапа предстоит расширение площадки, в том числе за счет строительства цеха фасовки.

"На территории Среднеахтубинского района мы реализуем важнейший в масштабах области проект с общим объемом инвестиций порядка 600 млн рублей. Это хороший пример сотрудничества фермерского хозяйства с государством и правильный подход к делу", - отметил Бочаров.

"Нам нужны современные хранилища, переработка, логистика, транспорт - развитие этих составляющих потянет за собой развитие целого комплекса услуг, даст возможность получать высококачественную продукцию, круглогодично ее реализовывать и выстраивать сбалансированный рынок", - резюмировал губернатор.

В настоящее время в регионе активно идет строительство овощехранилищ, на протяжении последних пяти лет их емкость выросла со 150 до почти 300 тыс. тонн, ежегодно аграрии Волгоградской области собирают более 1 млн тонн овощей.