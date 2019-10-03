Минфин оценил выпадающие доходы бюджета от НДД в 2019 году в более 100 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство финансов России оценило объем выпадающих доходов бюджета от реализации пилотного проекта по налогу на добавленный доход (НДД) в более 100 млрд рублей за 2019 год. Все остальные параметры, такие, как влияние эксперимента на добычу, будут сопоставлены в марте 2020 года, тем самым ведомства подведут первые итоги пилота. Об этом журналистам сказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Это более 100 млрд рублей по году будет, по 2019 году. Мы договорились, что по результатам года будем подводить итоги. Сейчас же налоговый период не закрыт, сейчас же авансовые платежи. Когда налоговой период будет закрыт, когда будет сформирована налоговая база и сумма налога, тогда можно будет подводить итоги, - отметил он. - Будем смотреть с коллегами из Минэнерго в марте, думаю, сможем (понять успешность пилотного проекта)".

Сазанов также сообщил, что сумма выпадающих доходов в 100 млрд рублей не учитывает влияние проекта на добычу нефти на месторождениях, подпавших под проект.