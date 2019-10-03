"Газпром межрегионгаз" вложит в газификацию Архангельской области 650 млн руб. в 2020 г.

АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" направит на реализацию проектов в Архангельской области около 650 млн рублей в 2020 году, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации по итогам встречи главы региона Игоря Орлова с генеральным директором "Газпром межрегионгаза" Сергеем Густовым на IX Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.

"В рамках встречи обсуждались перспективы сотрудничества региона и компании, с которой складываются партнерские отношения. В следующем году на реализацию проектов в Архангельской области компания "Газпром межрегионгаз" направит порядка 650 млн рублей", - говорится в сообщении.

В 2020-2021 гг. запланированы масштабные работы по газификации части Архангельска, расположенной на левом берегу Северной Двины. До конца 2019 года будут закончены проектирование и госэкспертиза проекта газификации левобережья, в I квартале 2020 года начнутся строительно-монтажные работы.

Компания планирует увеличить объем инвестиций в газопроводы на подходах к городам и населенным пунктам, в частности, к поселку Савинскому, Няндоме, Новодвинску. Правительством региона разрабатывается соглашение, в соответствии с которым в 2021-2022 гг. планируется перевести на газ котельные на этих территориях, что позволит обеспечить подключение к газу многоквартирных домов и частных домовладений.

По итогам встречи компания и регион договорились разработать программу сотрудничества на 2021-25 гг. Документ планируется подписать в июне 2020 года.