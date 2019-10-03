Продажи "АвтоВАЗа" за девять месяцев выросли на 2,4%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" в январе - сентябре 2019 года увеличил продажи Lada на российском рынке на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года, до 265,2 тыс., сообщил автоконцерн.

При этом в "АвтоВАЗе" отметили, что в августе 2019 года реализовано 31,5 тыс. автомобилей Lada, что на 1,1% больше прошлогоднего результата.

"В сентябре 2019 года в России продано 31 516 Lada (+1,1% к сентябрю 2018 года). Суммарно по итогам трех кварталов 2019 года в России продано 265 200 автомобилей Lada, что на 2,4% превышает показатели за аналогичный период 2018 года", - говорится в сообщении компании.

Лидирующие позиции по итогам продаж с января по сентябрь занимают автомобили Lada Granta, их было продано 97 тыс., что на 38,2% больше прошлогодних результатов. Из них в сентябре продано 11,2 тыс. (+12,8% к сентябрю 2018 года). Следом идет Lada Vesta: по итогам восьми месяцев продажи модели составили 83,5 тыс. автомобилей - на 9,6% больше, чем годом ранее. В сентябре продажи составили 9,5 тыс. штук (+4,4%).

Как отметили в "АвтоВАЗе", положительную динамику продемонстрировали и коммерческие версии Lada, в сентябре продано 1,1 тыс. автомобилей. "Это самый высокий показатель за 2019 год, и на 13,8% выше, чем в сентябре 2018 года. Наибольшей популярностью пользуется фургон Lada Largus. С января по сентябрь продан 6 771 автомобиль, что составляет 84% от объема продаж коммерческих Lada", - отметили в компании.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.