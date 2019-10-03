Медведев освободил от должности руководителя Росгидромета Максима Яковенко

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - говорится в документе.

Яковенко возглавлял ведомство с сентября 2017 года, до этого в течение трех лет он был заместителем руководителя Росгидромета.

Данная федеральная служба находится в ведении Минприроды РФ. Росгидромет осуществляет функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, по мониторингу окружающей среды и ее загрязнения, а также по государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

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