Уроки успешного предпринимательства пройдут в школах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края привлекут бизнесменов к проведению уроков в школах в рамках нацпроекта. Ученикам расскажут об успешном опыте предпринимательства, сообщил в четверг журналистам министр экономического развития края Сергей Крынин.

"Важно рассказывать школьникам о том, что такое предпринимательство, как стать предпринимателем. У многих есть общее представление, но о том, куда себя направить, с чего начать, - об этом нужно рассказывать.

Конечно же, хотим добиться повышения числа предпринимателей, работающих на экономику края", - сказал он.

Программа популяризации предпринимательства запускается в крае в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Помимо школ, встречи с бизнесменами пройдут и в вузах региона.

"Мы привлекаем для участия успешных предпринимателей, которые готовы поделиться с ребятами опытом, рассказать, с чего начать, как стать успешным предпринимателем. Первая волна работы рассчитана до конца года 2019, но мы намерены и дальше продолжить, это нужно делать на постоянной основе", - отметил Крынин.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".