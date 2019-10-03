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ВЭБ.РФ передал Связь-банк в собственность государства

После этого правительство вправе передать эти акции на баланс Промсвязьбанка

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ передал в Росимущество дочерний Связь-банк. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института развития.

"Передача Связь-банка идет по плану, со стороны ВЭБ.РФ все необходимые процедуры завершены", - сказали в пресс-службе.

В конце 2018 года ВЭБ.РФ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Ранее к Связь-банку был присоединен банк "Глобэкс" - обе кредитные организации санировались ВЭБ с 2008-2009 годов. Госкорпорация пыталась продать их по отдельности, однако этого сделать не удалось.

Механизм передачи Связь-банка предусматривает переход акций банка в собственность Росимущества, после чего правительство вправе передать эти акции на баланс оборонного Промсвязьбанка. В августе замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что Связь-банк перейдет на баланс Промсвязьбанка до конца осени.

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