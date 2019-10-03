Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минфин РФ может предложить повысить минимальную розничную цену на водку с 215 до 230 рублей за 0,5 литра. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов

"По нашим расчетам, будет достаточно 230 [рублей за 0,5 литра]. Мы будем предлагать 230 [рублей], решение будет за Антоном Германовичем [Силуановым]", - сказал Сазанов.

Он добавил, что новая цена может начать действовать со следующего года. По словам главы департамента, минимальная розничная цена на коньяк может быть повышена с 388 рублей до 420-430 рублей за 0,5 литра.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. Сейчас в России действуют минимальная розничная цена на водку в размере 215 рублей за 0,5 литра, на коньяк - в размере 388 рублей за 0,5 л, на шампанское - в размере 164 рубля за 0,75 л. Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.