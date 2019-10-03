Глава комитета Думы предложил распространить в РФ опыт Кубани в сохранении плодородия почв

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин предложил распространить опыт кубанских аграриев по сохранению плодородия земель на всю страну, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края по итогам выездного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам, которое прошло в четверг в Краснодаре в рамках агропромышленной выставки "Кубанская ярмарка".

Кашин отметил на заседании, что земельные ресурсы за последние 25 лет в стране сократились в два раза: от 638 млн га в 1990 году до 383 млн га на конец 2018 года. По его словам, Краснодарский край является лидером среди субъектов РФ по использованию земель сельскохозяйственного назначения. Он пояснил, что основными проблемами в этой области являются плотная коммерческая застройка, когда земли используют под недвижимость, несвоевременное изъятие неиспользуемых сельскохозяйственных земель и недоработки в области мелиорации.

"Краснодарский край сегодня на два шага впереди всех регионов России по многим показателям в сельском хозяйстве - научном обеспечении, технической оснащенности сельхозпредприятий, подготовке кадров для отрасли. Мы отмечаем положительную работу Кубани и в работе по сохранению плодородия сельхозземель, которую нужно транслировать по всей стране", - приводит пресс-служба слова Кашина.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка добавил, что для региона особое значение имеет именно вопрос сохранения плодородия земель. Коробка предложил не реже одного раза в пять лет проводить мониторинг качества земель на неорошаемых участках и не реже одного раза в три года - на орошаемых участках.

"Сегодня каждое муниципальное образование имеет генеральный план застройки, а как работают на землях сельхозназначения, какие земли должны быть вовлечены либо под пастбища, либо под виноградники, к сожалению, у нас этого нет. Два сельских поселения в следующем году получат такие паспорта, где будет четко определено на законодательном уровнем", - сказал Коробка. Он пояснил, что инициатива по составлению подобных генпланов является краевой. В регионе уже начали возникать проблемы, когда жилое строительство граничит с территорией садов, жители начинают жаловаться на такое соседство. Поэтому необходимо максимально четко разграничивать земли сельскохозяйственного назначения и пригодные под застройку.

По данным, озвученным на совещании, доля сельского хозяйства в ВРП Кубани составляет 10,4%, индекс производства продукции сельского хозяйства за последние три года увеличился на 3,1%, продукция растениеводства на данный момент составляет 72% от всей сельскохозяйственной продукции края.