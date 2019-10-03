Росатом видит несколько вариантов сотрудничества с Филиппинами

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Росатом в рамках развития сотрудничества с Филиппинами в области мирного атома предлагает несколько направлений работы, среди которых плавучие атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях Валдайского форума.

"Постольку поскольку страна островная, страна, которая мобильно развивается и есть разные точки роста на ее большой географической карте, ей требуется периодически кратно увеличить энергопотребление. В этом смысле плавучие формы наиболее мобильны и не требуют создания дополнительной серьезной сетевой инфраструктуры, что затратно и достаточно сложно для островного государства", - сказал он.

В качестве других перспектив сотрудничества Росатом видит также возможность строительства в стране АЭС большой мощности и осуществление перезагрузки ядерного топлива на существующей АЭС в стране.

Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов", построенный Росатомом, в сентябре прибыл в самый северный город России - Певек на место постоянного базирования. Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) станет одиннадцатой в России и самой северной в мире. Энергообъект электрической мощностью 70 МВт и тепловой - 50 Гкал/ч может обеспечить светом и теплом до 100 тыс. человек.