"Газпром нефть" планирует в 2019 году начать бурить скважину на шельфовом проекте "Нептун"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует в этом году приступить к бурению первой скважины на месторождении "Нептун", которое расположено на Аяшском лицензионном участке на шельфе Охотского моря. Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти", генеральный директор "Газпром нефть шельф" Андрей Патрушев, выступая на Международном форуме по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики.

В настоящее время единственный проект добычи углеводородов на российском арктическом шельфе осуществляется на платформе "Приразломная", которая располагается в Печорском море. Два года назад на Аяшском лицензионном участке на шельфе Охотского моря были открыты два месторождения "Нептун" и "Тритон", суммарный объем геологических запасов углеводородов, которых превышает 500 млн тонн.

"В нашем портфеле есть Аяшский лицензионный участок, на котором мы за два года открыли два месторождения "Нептун" и "Тритон", суммарный объем геологических запасов более 500 млн тонн. Сейчас проводится дальнейшая геологоразведка, мы бурим скважину на месторождении "Нептун" в этом году", - сказал Патрушев.

Он также напомнил, что компания недавно получила лицензию на разработку Южно-Обского нефтегазового участка Обской губы Карского моря в Ямало-Ненецком автономном округе. "Участок малоизучен, находится рядом с Новопортовским месторождением. Мы рассчитываем на то, что в случае успешной геологоразведки можно будет использовать инфраструктуру, созданную для проекта "Новый порт", в связи с этим Южно-Обский лицензионный участок является одним из наиболее перспективных и может стать одним из наиболее эффективных участков в портфеле нашей компании", - отметил Патрушев.

XIV Международный форум по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа (RAO/CIS Offshore 2019) проходит в Петербурге с 1 по 4 октября. В рамках него ученые, эксперты и крупнейшие добывающие и геологические компании обсуждают проблемы и перспективы освоения шельфов.