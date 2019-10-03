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WSJ: Кристалина Георгиева считает необходимым доказать эффективность МВФ

По ее словам, "положение дел в глобальной экономике по-прежнему вызывает разочарование"

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева намерена попытаться переломить скептическое отношение к деятельности этой организации и продемонстрировать ее эффективность. Об этом она заявила в первом после вступления в должность интервью, опубликованном в четверг в газете The Wall Street Journal.

"В период, когда усиливается скептическое отношение к нашей деятельности, лучшее, что способна сделать организация с многосторонним участием - это доказать, что многосторонний подход срабатывает", - отметила она.

"Мы признаем, что положение дел в глобальной экономике по-прежнему вызывает разочарование, - продолжала она. - Непредсказуемость торговых споров, волатильность на рынках капитала, ситуация с Brexit, а также конфликты и природные катастрофы способны привести к серьезным потрясениям в экономике", - добавила она.

По ее словам, она вступила на пост директора-распорядителя МВФ "в условиях, когда на небосклоне собираются облака и падают первые капли, и суть моего призыва в том, что уже нет возможностей для того, чтобы откладывать вопрос о ремонте крыши".

Кристалина Георгиева - болгарский экономист, она была членом Еврокомиссии (2010-2016), занимала должность еврокомиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному управлению (2010-2014). В 2017 году она стала исполнительным директором Всемирного банка (ВБ). С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года Георгиева была временно исполняющей обязанности президента ВБ. В августе экономист оставила пост исполнительного директора организации в связи с выдвижением своей кандидатуры на должность главы МВФ.

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