ТАСС, 3 октября. Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке данных, банк работает с правоохранительными органами по его вычислению. Об этом заявил представитель банка.

В банке опровергли утечку данных 60 млн кредитных карт. Пока подтверждена утечка только данных о 200 кредитных картах. В частности, представитель банка называет информацию об утечке некорректной, поскольку у банка не выпущено столько кредитных карт. Сейчас в Сбербанке примерно 18 млн активных кредитных карт, всего банк исторически выпустил около 40 млн карт.

Банк не фиксирует дополнительной активности мошенников после утечки данных, средства всех клиентов в безопасности. При этом он допускает возможное усиление внутренних антифрод-систем после сообщений об утечке.

Комментируя работу с пострадавшими клиентами, представитель кредитного учреждения добавил, что пока какие-либо компенсации не планируются, но банк бесплатно перевыпустит и доставит все карты, данные которых были украдены. Так, часть таких клиентов уже получили новые карты.