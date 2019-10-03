Минфин обеспечит "полную прослеживаемость" трат на нацпроекты

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минфин планирует обеспечить полную прослеживаемость движения бюджетных средств на реализацию национальных проектов. Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

"В рамках дальнейшего развития системы проектного управления планируется работа по следующим направлениям. Обеспечение полной прослеживаемости движения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию национальных проектов", - говорится в документе.

Отмечается, что предполагается уточнить формы и порядок формирования и представления отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. По мнению Минфина, это обеспечит раскрытие информации об объемах и движении бюджетных средств на реализацию национальных проектов.

В конце августа Счетная палата РФ представила оперативный анализ исполнения федерального бюджета за январь - июнь 2019 года, в котором указала, что уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов и комплексного плана в I полугодии 2019 года оказался ниже среднего на 10,1 п.п. и составил 32,4%. По данным ведомства, федеральные средства, выделенные регионам на реализацию нацпроектов, были освоены на 18,5%. При этом по девяти нацпроектам уровень исполнения составил менее 30%.