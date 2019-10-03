Эксперт: изменение акцизов стало шагом к снижению налогового бремени аграриев Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Изменение налоговых правил для виноградарей и виноделов является первым шагом по ослаблению фискального бремени, лежащего на сельхозпредприятиях Ставропольского края. Сейчас общий объем выплат стал настолько высоким, что делает бизнес в этой сфере недостаточно рентабельным, заявил ТАСС академик Международной академии аграрного образования, зампредседателя агропромышленного объединения Ставропольского края "Овощеводство, сельское хозяйство, зерно" Владимир Целовальников.

Госдума 19 сентября 2019 года приняла в третьем чтении закон о введении новых акцизов на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также об установлении с 2020 года единой ставки на вино и шампанское без классификации на продукцию российского и нероссийского производства. В итоге в 2020 году ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубль за литр, на игристые - с 36 до 40 рублей. При этом производители, использующие российский виноград, смогут получить налоговый вычет.

"Это первый шаг, чтобы снизить налоговое бремя, которое можно назвать чрезмерным. У нас одни из самых высоких налогов в мире на сельское хозяйство - конечно, в других странах оно развивается лучше. Поэтому я считаю, что [изменение налоговых требований и акцизов] позитивно повлияет на виноделов", - отметил Целовальников в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время рост издержек [в том числе – налогов] губителен для малого и среднего бизнеса в сфере АПК. "По данным нашего Минпрома, только цены на дизтопливо с 2010 года выросли с 19 до 50 рублей - более чем в два раза. Это, естественно, отражается на предприятиях, вымывается доходная часть, прибыль сокращается. По моему мнению, должна быть планка, с которой нужно начинать собирать эти налоги - например, с [прибыли в размере] 1 млн рублей: по отдельности их платить еще можно, а вместе сумма непомерно высокая", - отметил собеседник.

Эксперт добавил, что при этом виноделие, по документам, пока не относится к области АПК - сейчас в России вино считают не сельскохозяйственной, а алкогольной продукцией. И это также увеличивает нагрузку на предприятия.

"Я считаю, что вино должно быть не алкоголем, а сельхозпродуктом. Тем более, что в России мы движемся к тому, чтобы повсеместно ввести культуру употребления вина. Например, у нас на Ставрополье уже проходят самые разные мероприятия, праздник молодого вина. Они прививают культура употребления этих напитков, как следствие повышается здоровье потребителя и развиваются винодельни", - уверен Целовальников.