Путин: РФ и КНР договорились об активизации сопряжения интеграционных процессов в Евразии

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Россия и Китай договорились об активизации работы по сопряжению интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс - один путь". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Одной из несущих опор Большой Евразии призвано стать сопряжение проекта Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь". Мы договорились с нашими китайскими друзьями об активизации этой работы", - сказал российский лидер. Он отметил, что "построение такого типа отношений между государствами, основанного на прагматизме, учете интересов друг друга - это не благие пожелания и мечты, не вопрос отдаленного будущего". "Оно возможно и, более того, реализуется прямо сейчас", - подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, строительство самого Евразийского экономического союза ведется на основе принципов общего, совместного прогресса. "Это интеграционное объединение основано на равноправии, прагматизме, учете интересов друг друга", - сказал глава государства. Он напомнил, что ЕАЭС не является закрытым рынком и активно развивает международные связи: уже заключены соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом и Сингапуром, временное торговое соглашение с Ираном, ведутся переговоры с Израилем и Египтом, вскоре предстоит первый раунд переговоров с Индией.

Путин заключил, что все эти договоренности важны для формирования большого Евразийского экономического партнерства с потенциальным участием стран ЕАЭС, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и ряда других.

Говоря об участниках пленарного заседания "Валдая", Путин отметил, что на дискуссионном клубе сейчас практически День МГИМО, так как президенты Казахстана и Азербайджана - Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев - являются выпускниками, а президент Филиппин Родриго Дутерте и король Иордании Абдалла II - почетными докторами этого вуза.