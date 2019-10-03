Участники налогового мониторинга обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в бюджет

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Участвующие в налоговом мониторинге компании в 2019 году обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в федеральный бюджет, говорится в приложении к "Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

"За три года организации успели оценить преимущества прозрачного и оперативного взаимодействия с налоговыми органами. В результате количество участников налогового мониторинга выросло в 6 раз: с 7 организаций в 2016 году до 44 организаций в 2019 году, которые обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в федеральный бюджет", - говорится в приложении.

В настоящий момент 11 участников налогового мониторинга организовали удаленный доступ к системе компании и 16 участников создали аналитическую витрину данных, то есть некое единое окно, через которое происходит визуализация данных для налогового органа. Оставшиеся 17 организаций осуществляют обмен информацией с налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота.

Минфин отмечает, что основной стратегией развития налогового мониторинга является определение путей и способов цифровизации налогового контроля на основе применения риск-ориентированного подхода, направленного на проверку высокорисковых операций налогоплательщика.

Налоговый мониторинг - это система дистанционного налогового контроля. Она реализуется с 1 января 2016 года и заключается в том, что организация открывает свои информационные учетные системы для налоговых органов. В свою очередь налоговики не проводят выездные проверки. Такое взаимодействие позволяет бизнесу, помимо прочего, исключить риски, связанные с некорректным исчислением налогов и сборов.