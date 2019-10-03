РЖД продали вагоноремонтную "дочку" за 8,65 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Победителем аукциона по продаже 100% минус одна акция дочернего предприятия "Российских железных дорог" - "Вагонной ремонтной компания - 3" стала компания "Бизнес Оптима", цена приобретения актива составила 8,65 млрд рублей, говорится в сообщении РЖД.

Продажа актива осуществляется в соответствии с решением совета директоров в рамках продажи непрофильных активов компании. Стартовая и минимальная цена продажи "Вагонной ремонтной компании - 3" составляла 7,015 млрд рублей.

"Вагонная ремонтная компания - 3" - одна из трех дочерних компаний РЖД, созданных в результате реформы комплекса по ремонту грузовых вагонов в 2011 году. Компания специализируется на плановом ремонте и ремонте запчастей для эксплуатационных депо. Основными видами деятельности является деповской, капитальный, капитально-восстановительный и текущий ремонт, промывка, покраска вагонов и продажа различных узлов и деталей.