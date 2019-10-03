Разногласия "Роснефти" и "Транснефти" по качеству нефти сняты на совещании у Козака

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Совещание по вопросам качества нефти в системе нефтепроводов в четверг у вице-премьера Дмитрия Козака завершилось принятием соответствующих решений, сообщил журналистам официальный представитель Козака Илья Джус.

"Приняты необходимые решения, все участники совещания согласились с ними, в ближайшее время они будут формализованы", - сказал он, подтвердив, что представители "Роснефти" и "Транснефти" участвовали в совещании.

Джус не раскрыл сути решений. ТАСС пока не располагает комментариями сторон.

"Транснефть" и "Роснефть" спорят на тему контроля сдачи нефти с весны, когда на нефтепроводе "Дружба" произошло загрязнение больших объемов нефти хлорорганикой. Вброс некачественного сырья произошел по версии следствия на частном терминале в Самарской области. Летом глава "Транснефти" Николай Токарев обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой на законодательном уровне закрепить за компанией контроль за сдачей сырья в систему нефтепроводов путем передачи в оперативное управление ПСП.

"Роснефть" выступает резко против этого. Так, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер направил Дмитрию Медведеву письмо с предложением внедрить повсеместно в России более жесткие требования к содержанию хлорорганических соединений в нефти и усилить контроль за мини-НПЗ вплоть до их закрытия, если они сдают нефть, не соответствующую требованиям качества. Позднее "Роснефть" также выступила категорически против смешивания загрязненной нефти с качественным сырьем, так как это, считает компания, приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки.