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Могерини сообщила, что ЕС в ближайшее время направит финансовую помощь Молдавии

В то же время глава дипломатии Евросоюза призвала власти республики обеспечить независимость госучреждений, демократизировать страну и развивать ее экономику

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. ЕС поддерживает новые власти Молдавии и планирует возобновить финансирование правительства республики в ближайшее время. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, подводя итоги завершившегося визита в Кишинев, в ходе которого она провела переговоры с президентом Игорем Додоном и премьером Майей Санду.

"В июле нынешнего года мы возобновили программу бюджетной поддержки, подписав с правительством несколько финансовых соглашений по программам помощи местным властям и принципа верховенства закона. И готовы расширить эту финансовую помощь в поддержку реформ, направив правительству Молдавии первый транш макрофинансовой помощи", - сказала Могерини, выразив надежду, что "это произойдет в течение нескольких недель".

В то же время Могерини призвала власти Молдавии обеспечить независимость государственных учреждений, чтобы вернуть доверие граждан, продолжить реформу юстиции, демократизировать страну, развивать ее экономику. По ее словам, необходимо привлечь к ответственности виновных в хищении из банков страны €1 млрд.

В июне в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошла поддерживающая Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас"), одним из лидеров которого является Санду. Они объединились для отстранения от власти Демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. Демократы отказались уступать - через подконтрольный Конституционный суд Молдавии они объявили парламент и кабмин страны незаконными, но после того, как поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия и США, им пришлось перейти в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу.

Теги
МолдавияМогерини, ФедерикаДодон, Игорь
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