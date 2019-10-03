Новак заявил, что газовый рынок может стать глобальным после роста доли СПГ до 50-70%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минэнерго России считает возможным глобализацию рынка газа по аналогии с рынком нефти после того, как доля сжиженного природного газа потеснит трубопроводный и достигнет 50-70%. Об этом глава Минэнерго Александр Новак сказал на пресс-конференции на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Мы считаем, что в перспективе после того, как доля СПГ в мировой торговле будет выше 50% и будет доходить до 70%, возможен глобализированный рынок по аналогии, как с нефтью сегодня происходит", - отметил он.

Министр добавил, что газ к 2050 году будет расти более высоким темпами по сравнению с другими энергоресурсами, его доля вырастет с текущих 27% в энергобалансе до 32% в основном за счет мобильного СПГ.

Глава Форума стран - экспортеров газа Юрий Сентюрин пояснил, что доля СПГ в 50% может быть достигнута уже в 2025 году.

Новак также заметил, что Россия намерена через 20 лет нарастить долю на рынке СПГ до уровня текущей доли страны на рынке трубопроводного газа.

"Россия будет развивать как инфраструктуру торговли трубопроводного газа и поставок в таком виде, так и производство сжиженного природного газа. Мы ставим себе цель стратегически выйти на 120-140 млн тонн производства СПГ в год, увеличить долю России на рынке СПГ до такой же, какая сегодня есть на рынке трубопроводного раза. Это 22%", - сообщил министр.

По его оценке, рынок СПГ будет динамично развиваться. Потребление газа к 2040 году вырастет с 1,2 трлн кубометров в год до 1,8 трлн кубометров. Две трети прироста будет приходиться на СПГ, остальное - на трубопроводной газ. "Технологии позволяют газ сжижать, перевозить на любые расстояния, в любые страны. Все зависит от экономики и способности стран покупать", - считает Новак.

ФСЭГ не станет картелем по модели ОПЕК

По словам Новака, Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) не станет картелем по модели ОПЕК даже в долгосрочной перспективе.

"Мы не обсуждаем вопрос превращения Форума стран - экспортеров газа в картель. У нас эта площадка для обсуждения ситуации на рынке и обмена опытом, технологиями", - отметил министр.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. На их долю приходится до 70% мировых доказанных запасов газа. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.