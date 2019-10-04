Группа Михаила Гуцериева вложила более 1 млрд рублей в облачный игровой сервис

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Группа "Сафмар", подконтрольная бизнесмену Михаилу Гуцериеву, инвестировала более 1 млрд рублей в облачный игровой сервис GFN.RU, запущенный в партнерстве с американской технологической компанией Nvidia. Об этом сообщил журналистам член совета директоров группы, глава "Фортеинвеста" Саид Гуцериев.

"Для начала в данный проект [вложили] более 1 млрд рублей. При увеличении количества пользователей, при необходимости, мы будем дальше инвестировать в этот проект", - сказал Гуцериев.

Партнерами "Сафмара" по проекту выступают Nvidia, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ростелеком".

Особенностью сервиса является возможность играть в компьютерные игры на максимальных настройках на любом компьютере. Все необходимое оборудование расположено в облаке.

Коммерческий запуск сервиса произойдет на выставке "Игромир 2019", которая пройдет 3-6 октября в Москве.