МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Первый питомник томатов и огурцов создадут в Ингушетии на базе самого крупного тепличного комплекса республики "Сунжа" при запуске второй очереди предприятия. Об этом ТАСС рассказал гендиректор комплекса Махмуд Мальсагов.

По информации пресс-службы Минсельхоза Ингушетии, агрокомплекс "Сунжа" - самый крупный тепличный комплекс в регионе, с 10 га посадочной территории которого планируют собирать 5 тыс. т урожая в год.

"Во второй очереди мы намерены запустить первый в регионе питомник растений - будем выращивать рассаду томатов и огурцов, как для своего агрокомплекса, так и в коммерческих целях на продажу", - сказал Мальсагов.

Как рассказал ТАСС замминистра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков, агрокомплекс намерен в будущем расширить свой ассортимент.

"В этом году агрокомплекс "Сунжа" впервые в регионе вырастил кабачки, это около 3 тыс. т, все они были отгружены в Георгиевск, это был заказ. Сейчас, в первой очереди, на территории комплекса выращивается 6 сортов помидоров. Агрокомплекс планирует выращивать весь овощной ряд - при открытии второй очереди предприятие намерено выращивать огурцы, болгарский перец, баклажаны, зелень", - сказал Албаков.

В конце мая 2019 года в Ингушетии была запущена первая очередь агрокомплекса "Сунжа" по производству овощей закрытого грунта на площади 10 га. В начале мая был собран первый урожай томатов объемом более 200 кг. Запустить вторую очередь агрокомплекса площадью 20 га планируется в 2020 году, а до конца 2021 года - третью на 40 га.