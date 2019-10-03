РЖД подписали контракт о модернизации железных дорог Кубы на €1,88 млрд

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) подписали контракт с Союзом железных дорог "Железные дороги Кубы" на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы стоимостью €1,88 млрд, говорится в сообщении российской компании.

Проект предусматривает проектирование, ремонт и модернизацию свыше 1000 км железнодорожной инфраструктуры острова - центральной линии ст. Центральная - ст. Сантьяго де Куба (835 км), южной линии ст. "19 Ноября" - ст. Навахас и ветки Монтальво (166 км), железнодорожной линии Сьенфуэгос - Санта Клара и ветки Рефинерия (77,4 км). Кроме того, предполагается создание единого диспетчерского центра управления движением поездов.

Срок реализации проекта составит 10 лет, исполнителем контракта выступит дочерняя компания РЖД - "РЖД Интернешнл". Финансирование будет осуществляться на основании межправительственных соглашений.

"Реализация этого масштабного проекта будет иметь ощутимый позитивный эффект для экономики Кубы. Повысится безопасность и скорость перевозок, увеличится грузопоток и мобильность населения. Будет сформирована доступная и устойчивая транспортная система", - считает глава РЖД Олег Белозеров, слова которого приводятся в сообщении компании.

Стороны также договорились о том, что персонал железных дорог Кубы будет проходить обучение в транспортных вузах России.