Минэнерго предлагает постепенную дифференциацию тарифа ФСК в течение трех лет

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минэнерго предлагает последовательно проводить дифференциацию тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) на передачу электроэнергии, повышая его в течение трех лет. Подготовлен соответствующий проект закона, который носит рамочный характер, сообщил журналистам директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Павел Сниккарс в кулуарах Российской энергетической недели.

"Первоначально мы вносили версию закона с единовременным переходом на дифференциацию, однако со стороны правительства услышали, что есть определенные негативные воздействия на промышленность, поэтому было определено, что нужно это сделать эволюционным способом, сделать последовательно", - сказал он.

Проект постановления с предложенным механизмом дифференциации будет внесен до конца года. Сниккарс отметил, что это не способ борьбы с перекрестным субсидированием в целом, а временная мера, которая поможет снизить тариф распределительных сетей, переложив часть бремени перекрестного субсидирования на прямых потребителей ФСК.

2 октября Министерство энергетики РФ внесло в правительство проект федерального закона о дифференциации тарифов ФСК и, в частности, повышении на 50% тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям.

В рамках перекрестного субсидирования в тариф на электроэнергию для промышленных потребителей включены надбавки, которые позволяют снизить нагрузку на население и объекты социальной сфере. При этом эти надбавки не включены в тариф ФСК, поэтому тариф на передачу электроэнергии ниже, чем тарифы распределительных сетей. В России уже давно поднимается вопрос ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике. В июле министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что источники финансирования для ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике в настоящее время отсутствуют.