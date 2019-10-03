Эксперт: в политических отношениях США и России наметилась стабилизация

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Отношения США и России в политической сфере в последнее время стабилизировались, в то же время на рассмотрение Конгресса США представлен ряд направленных против России законопроектов, что создает риски. Такое мнение высказал в четверг на Форуме Московской биржи (Moscow Exchange Forum) глава Американо-российского делового совета Дэниел Рассел.

"На рассмотрение Конгресса США представлен ряд законопроектов, касающихся России, и пройдет еще какое-то время, прежде чем станет ясна дальнейшая судьба этих инициатив, - отметил он. - Однако если оценивать состояние американо-российских отношений по сравнению с тем, какими они были еще полгода назад, я бы сказал, что в политических отношениях заметна определенная стабилизация. Прежде всего это проявляется на уровне контактов между различными органами исполнительной власти. Они сейчас гораздо более активны, чем в недавнем прошлом".

По мнению Рассела, изменения начались после встречи президентов России и США на саммите "двадцатки" в Осаке. "Считаю очень важным то, что обе стороны поддерживают контакты и идет целый ряд двусторонних консультаций по региональным проблемам, таким как ситуация в Сирии, в Афганистане, в сфере борьбы с терроризмом, - отметил он. - В то же время я не ожидаю значительных изменений в двусторонних отношениях, по крайней мере до конца нынешнего года".

Что же касается находящихся на рассмотрении Конгресса США законопроектов о новых санкциях в отношении России, то, по мнению главы Американо-российского делового совета, "они несут определенный риск". "Я ожидаю, что эти инициативы, касающиеся мер в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2" и суверенного долга, будут рассмотрены в Конгрессе позднее этой осенью", - добавил он, подчеркнув при этом, что Американо-росийский деловой совет "внимательно следит за ситуацией".

Россия как стратегически важный рынок

Затронув вопрос о том, как оценивают нынешнюю ситуацию американские компании, работающие в России, Рассел сослался на результаты недавнего опроса представителей этих компаний, в ходе которого 90% опрошенных заявили о том, что считают Россию "стратегически важным для себя рынком", а 70% ожидают, что их бизнес в России будет развиваться в ближайшие три года, хотя и не очень быстрыми темпами. "Большинство этих компаний планируют инвестиции в свой бизнес в России, - добавил он. - Наиболее многообещающими отраслями они считают энергетику, добычу полезных ископаемых, сферу телекоммуникаций и информационные технологии".

Благоприятные условия для бизнеса

Московская биржа создала благоприятные условия для деятельности инвесторов, подчеркнул на форуме председатель наблюдательного совета ПАО "Московская биржа" Олег Вьюгин. "Московская биржа и российский финансовый рынок открыты для инвесторов, - отметил он. - Мы создали очень хорошую инфраструктуру, которая удобна для зарубежных инвесторов".

Затронув вопрос о ситуации на мировых рынках, он указал на то, что "действовать сейчас приходится в непростой ситуации". "Если ранее взаимодействие США и Китая являлось фактором, обеспечивающим рост экономики, то теперь продолжающийся торговый конфликт между США и КНР вызывает обеспокоенность инвесторов", - указал он.