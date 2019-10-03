Рябков: Вашингтон не сформулировал свой подход к формату и составу делового совета РФ-США

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Вашингтон не сформулировал свои предложения по формату и составу Американо-российского делового совета. На это указал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"К сожалению, состав делового совета пока окончательно не согласован, стороны продолжают обсуждать различные варианты, - сказал Рябков. - Пока американские коллеги не проявляют встречной готовности сформулировать свой подход к составу, формату и уровню представительства в этом органе". "Мы их к этому побуждаем по различным линиям, в том числе МИД активно работает над этим", - добавил замминистра.

По его словам, в России "на уровне руководства страны этому вопросу уделяется значительное внимание". "Мы считаем, что такой диалог и такой совет нужны, без них бизнесу с обеих сторон сложнее ориентироваться в ситуации, особенно с учетом многочисленных американских мер ограничительного характера, направленных на целый ряд ключевых секторов нашей экономики", - отметил Рябков.

"Если американская сторона "дозреет" до этого и конкретизирует свою позицию, мы будем это приветствовать. Возможности встреч есть в том числе на многосторонних площадках, на форумах, которые проводятся в России по различным линиям, в том числе под эгидой правительства. Так что при наличии политической воли и готовности организовать такое стартовое заседание можно достаточно быстро, мы хотели бы, чтобы это именно так и произошло", - резюмировал замглавы МИД РФ.

По итогам первой встречи лидеров РФ и США в Хельсинки в июле прошлого года была достигнута договоренность о создании группы представителей российского и американского бизнеса, которая должна подготовить предложения по развитию торговли и инвестиций. Однако пока что ни одна такая встреча не состоялась.