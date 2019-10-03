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"Ъ": "Транснефти" решили передать контроль над пунктами приема нефти в ее трубопроводы

По данным издания, против такого решения выступала "Роснефть"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Компания "Транснефть" получит операционный контроль над всеми пунктами сдачи нефти в ее трубопроводы - такое решение было принято в четверг на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с итогами встречи.

По данным "Коммерсанта", "Транснефть" просила передать ей контроль над пунктами сдачи нефти для предотвращения повторения ситуации с загрязнением топлива в нефтепроводе "Дружба". Решение, принятое на совещании у Козака, объясняется тем, что именно "Транснефть" несет ответственность за качество поступающего сырья и должна получить возможность его контролировать, утверждает издание.

При этом против такого решения выступала "Роснефть". Ее предложение привлекать для контроля качества нефти независимых инспекторов было отвергнуто, отмечает "Коммерсантъ".

Согласно сведениям издания, в правительстве согласились снизить норматив по допустимому содержанию хлорорганики в нефти с нынешних 6 ppm, предусмотренных действующим с 1 июля регламентом Евразийского экономического союза, до 2,2-2,5 ppm.

Как пишет "Коммерсант", представитель Козака Илья Джус заявил, что на совещании были приняты решения, которые урегулировали разногласия участников рынка.

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка сырья была временно прекращена. Загрязнение хлорорганикой может приводить к выводу из строя оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и угрожает коррозией труб. Ситуация, в частности, вызвала спор между "Транснефтью" и "Роснефтью".

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