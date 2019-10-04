Опрос: россиянам для полного счастья нужна зарплата в 161 тыс. рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянам в среднем необходимо ежемесячно зарабатывать 161 тыс. рублей, чтобы быть счастливыми, при этом мужчинам требуется немного больше, чем женщинам. Соответствующее исследование, проведенное порталом по поиску работы Superjob, есть в распоряжении ТАСС.

"Среднестатистическому россиянину нужна 161 тыс. рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно", - говорится в материале.

Молодежи до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тыс. рублей, а гражданам старше 35 лет требуется уже 172 тыс. рублей. Тем, кто зарабатывает ежемесячно менее 30 тыс. рублей, для полного счастья достаточно и 117 тыс. рублей, а работникам с зарплатой более 80 тыс. рублей уже нужно 238 тыс. рублей.

У москвичей самые высокие ожидания по зарплатам, для полного счастья им необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно. На втором месте жители Владивостока (205 тыс. рублей), на третьем месте жители Ростова-на-Дону (200 тыс. рублей).

Самые невысокие требования по зарплате в Липецке (124 тыс. рублей в месяц), в Кирове (120 тыс. рублей) и в Оренбурге (115 тыс. рублей).

Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.