Власти Дербента в 2020 году реконструируют главную пешеходную улицу города

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 4 октября. /ТАСС/. Власти Дербента планируют в течение 2019-2020 годов благоустроить главную пешеходную улицу города - улицу Мамедбекова, сообщил ТАСС начальник управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов.

"Это очень интересная улица, раньше она была более пешеходная, там периодически работал ковровый рынок, на котором продавали изделия ручной работы. В Дербенте давно говорили о том, что необходимо возродить тему, связанную с коврами и вообще сделать пространство более интересным, пешеходным для туристов и горожан. Мы подготовили концепцию благоустройства главной пешеходной улицы города протяженностью 800 метров, расположенной вдоль северной крепостной стены города. Хотим начать работы в этом году, завершим, думаю, в следующем", - сказал Магомедов.

Стоимость работ по благоустройству составит порядка 70 млн рублей. Планируется оборудовать зоны отдыха, торговые места, создать различные экспозиции, а также создать мультимедийную проекцию с городскими сюжетами, которую будут демонстрировать на стене крепости несколько раз в день. Вдоль улицы демонтируют фонари, а вместо них установят архитектурную подсветку крепостной стены.

"Что касается ковров: ... для них будут специальные стенды, - пояснил Магомедов. - Это улица жилая, на противоположной стороне расположены дома. Есть идея дать возможность собственникам домов заниматься бизнесом на этой улице. Мы уже презентовали проект жителям, можно сказать, получили от них хорошую обратную связь".

Проект, по словам Магомедова, будет реализовываться поэтапно с учетом мнения жителей и туристов.

Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км. Ежегодно город посещают десятки тысяч туристов.