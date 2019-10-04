СМИ: Apple увеличит выпуск iPhone 11

ТАСС, 4 октября. Американская компания Apple увеличит на 10% объемы производства последней модели iPhone 11. Об этом в пятницу сообщила деловая газета Nikkei .

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Всего дополнительно планируется выпустить от 7 до 8 млн единиц новой модели смартфона. Решение об увеличении производства iPhone 11 было принято руководством компании на фоне высокого спроса на данную модель, который оказался больше, чем прогнозировали эксперты.

Увеличение спроса на смартфон связывают, в первую очередь, с понижением стоимости новой модели. Так, iPhone 11, представленный в сентябре и обладающий улучшенной по сравнению с предыдущими моделями камерой, в США стоит на $50 дешевле iPhone XR, выпущенного в 2018 году.

Ранее генеральный директор компании Тим Кук заявлял немецкой газете Bild, что он "не мог бы быть более довольным запуском нового iPhone". Однако крупнейшие поставщики продукции компании Apple с настороженностью относятся к повышению спроса, так как боятся, что он будет непродолжительным.

В сентябре Apple представила три новые модели смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Cтоимость iPhone 11 в США составит от $699 (почти 46 тыс. рублей), iPhone Pro - от $999, iPhone 11 Pro Max - от $1099.