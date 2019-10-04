Дата начала продажи билетов на поезда в Крым будет определена в октябре

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Дата, когда откроется продажа билетов на поезда, следующие на Крымский полуостров из российских регионов, будет определена в октябре, сообщил журналистам и. о. гендиректора "Крымской железной дороги" Алексей Красоткин.

"В октябре определим дату продажи билетов. <...> Минимально [за сколько начнется продажа] - за 45 суток. Больше возможно, меньше - нет", - сказал Красоткин.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Железнодорожное движение по нему планируется запустить в конце декабря 2019 года.