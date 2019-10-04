Эксперт прогнозирует рост цен на авиабилеты в 2019 году на уровне 6-8%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Рост цен на авиабилеты в 2019 году составит 6-8%, не превысив среднегодовых показателей последних лет. Об этом журналистам сообщил директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Я не думаю, что [рост] будет достаточно большой и серьезный, такой же наверно, как и в среднем каждый год - порядка 6-8%. По ситуации на сегодняшний день мы можем спрогнозировать, с учетом того, что инфляция в России будет около 4%, с учетом того, что будет подниматься цена перевозки", - сказал Осауленко в кулуарах Международной туристической выставки Expotravel-2019.

В начале сентября министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что Минтранс готовится представить новый комплекс мер, направленных на снижение стоимости авиабилетов. По его словам, Минтранс постарается, чтобы в итоге увеличение цены не превысило инфляцию.

Начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова говорила журналистам, что стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 4 сентября перед выступлением на Госсовете президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы "Аэрофлота" Виталия Савельева, что рост цен на авиабилеты в РФ в этом году опережает инфляцию.