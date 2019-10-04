Разрешение Дании по "Северному потоку - 2" ожидают получить до конца 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Участвующие в проекте "Северный поток - 2" компании рассчитывают до конца года получить от Дании разрешение на прокладку газопровода, заявил в пятницу глава германской Wintershall Dea Марио Мерен в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного газового форума.

"Я уверен, что Дания, если она следует европейским правилам, предоставит в итоге разрешение [на строительство газопровода], мне бы не хотелось думать об ином развитии событий. Компании, ответственные за проект, рассчитывают получить это разрешение до конца года", - сказал он.

Маршрут газопровода "Северный поток - 2" проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что несмотря на задержку с выдачей разрешения, рассчитывает на реализацию проекта по маршруту, на который была подана заявка.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.