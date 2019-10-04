Мантуров: рынок сервисных услуг в геологоразведке составляет 275 млрд рублей до 2025 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Объем рынка геологоразведочных сервисных услуг в России составляет около 275 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе панельной сессии в рамках Российской энергетической недели.

"Общий объем рынка по сейсмо- и геологоразведке [сервисных услуг] до 2025 года составляет порядка 275 млрд рублей. Мы, конечно же, рассчитываем, что основной объем придется именно на российских исполнителей", - сказал он.

При этом глава Минпромторга отметил, что менее чем за четыре года уровень компетенций по оборудованию для геолого- и сейсморазведки в РФ существенно вырос. "В адрес нефтесервисных компаний уже отгружаются сейсмические ответчики производства подразделения концерна "Моринформсистема-Агат", - отметил он.