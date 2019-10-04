Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на все регионы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырех пилотных регионах и предлагает распространить его на все субъекты России.

"Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тыс. человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях в Совфеде, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Она считает, что не стоит затягивать с этим вопросом, так как он давно требует решения.

"Спокойно прошел эксперимент. Есть хороший результат", - отметила спикер Совфеда.

С 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Предполагается, что на первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.