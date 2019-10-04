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"ОСК" разработала два концепта круизных лайнеров для Арктики

В руководстве компании добавили, что, если будут заказчики, компания готова продолжать работать в этом направлении

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная компания" (ОСК) разработала концепции двух круизных лайнеров для Арктики. Об этом ТАСС сообщил директор департамента гражданского судостроения, и. о. вице-президента по судостроению АО "ОСК" Игорь Шакало.

"Мы делали проработки арктических круизных лайнеров, предполагаем, что будет сегмент рынка определенный. У нас компания [Центральное морское конструкторское бюро] "Алмаз" выполняла, компания [Конструкторское бюро] "Вымпел" есть проработки. <…> Речь идет о концептах", - сказал он.

Шекало добавил, что, если будут заказчики, компания готова работать в этом направлении.

Как в сентябре этого года рассказывал ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев, спрос на арктический туризм растет, и если его поддержать устойчивым маркетингом, то можно ожидать появления круизных судов для Арктики в течение 3-4 лет.

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