Более 170 компаний обратились в Минпромторг за субсидированием затрат на разработку ПО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Более 170 компаний с начала 2019 года направили в Минпромторг заявки на субсидии на возмещение части затрат в разработке цифровых платформ и программных продуктов для создания или развития производства высокотехнологичной продукции, сообщил в пятницу директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

"С 2019 года при поддержке Министерства цифрового развития Минпромторг запустил новый механизм субсидирования, который позволяет возмещать половину затрат компаний на разработку промышленного программного обеспечения, цифровых платформ. Мы провели первый конкурс, второй объявлен недавно. Отмечаем высокий спрос на это направление, уже получили более 170 заявок <…> Более 60% заявленных проектов относятся к цифровому моделированию, управлению жизненным циклом и технологиями оптимизации производства", - сказал он на пленарном заседании Первого всероссийского форума по новым производственным технологиям в Санкт-Петербурге.

Бюджет проекта субсидирования на 2019-2021 годы составляет 6 млрд рублей, по 2 млрд рублей на каждый год. По итогам 2021 года перед министерством стоит задача по стимулированию разработки конкурентоспособных отечественных программных продуктов на международном рынке, а также развитие производства высокотехнологичной промышленной продукции, пояснил представитель Минпромторга.

Целевой проект Фонда развития промышленности предоставляет предприятиям заемное финансирование по внедрению новых цифровых платформ в производственный процесс с процентной ставкой 1% годовых. Срок займа составляет не более пяти лет.