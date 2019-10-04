{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ЦБ видит "определенное пространство" для дальнейшего снижения ключевой ставки

На заседании 6 сентября совет директоров Банка России впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до 7%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ видит "определенное пространство" для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, выступая в Совете Федерации.

На эту тему
Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Мы начали снижать процентные ставки, вошли в нейтральную зону. В принципе, мы будем рассматривать различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения [ставки] мы видим", - сказала она.

Совет директоров Банка России на заседании 6 сентября впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до 7%. Регулятор объяснил свои действия снижающейся инфляцией.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ставке пройдет 25 октября.

Теги
Россия
ОДК планирует до конца 2021 года цифровизировать производство авиадвигателей ПД-14
Участие в финансировании проекта принимает Фонд развития промышленности
Читать полностью