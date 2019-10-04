Медведев поручил Минтрансу и Минсельхозу утвердить план ж/д перевозок сельхозпродукции

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу и Минсельхозу разработать и утвердить дорожные карты развития железнодорожных перевозок сельхозпродукции на Восточном полигоне сети железных дорог, а также в портах Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов. Соответствующее поручение дано по итогам заседания правительства, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Минтрансу России совместно с Минсельхозом России и с участием российских организаций - экспортеров зерна и минеральных удобрений разработать и утвердить планы мероприятий ("дорожные карты") по развитию железнодорожных перевозок указанной продукции в направлениях Восточного полигона сети железных дорог, а также в направлениях портов Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов. О результатах до 3 декабря 2019 года доложить в правительство РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минсельхозу с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов России принять необходимые меры по завершению уборки урожая, сева озимых культур, а также заготовки кормов.

Развитие биржевых торгов продукцией АПК

ФАС поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями продолжить работу по развитию биржевой торговли минеральными удобрениями, сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки и о результатах ежеквартально докладывать в правительство России.

Обеспечение аграриев сельхозтехникой

Органам исполнительной власти субъектов рекомендовано организовать работу региональных штабов по проведению заготовки кормов, уборки урожая, сева озимых культур, обеспечению этих работ материальными и финансовыми ресурсами, а также семенным материалом под урожай 2020 года. Им также рекомендовано обеспечить выделение средств на поддержку приобретения сельскохозяйственной техники и техники, используемой в мелиоративном комплексе, и активизировать работу по утверждению порядка предоставления государственной поддержки научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую переработку.

Среди других рекомендаций регионам - обеспечение достижения установленных показателей по развитию растениеводства на период 2019-2024 годов для развития экспортного потенциала, предоставление в Минсельхоз России по завершении сезонных полевых работ информацию об итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в текущем году, сева озимых зерновых культур под урожай 2020 года и прогнозную структуру посевных площадей на 2020 год с учетом индикаторов госпрограммы развития сельского хозяйства.