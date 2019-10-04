Samsung Electronics прекратила производство смартфонов в Китае

ТАСС, 4 октября. Корпорация Samsung Electronics прекратила производство на своем единственном в Китае заводе по сборке смартфонов. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press (АP) со ссылкой на пресс-релиз компании.

По имеющейся информации, линия по сборке смартфонов на единственном заводе компании в городе Хойчжоу китайской провинции Гуандун была закрыта в сентябре текущего года в связи с "необходимостью повысить эффективность" производства.

"Оборудование будет перенесено на другие заводы компании в зависимости от нашей стратегии и потребностей рынка", - приводит агентство заявление Samsung Electronics.

Завод в Хойчжоу был открыт в 1992 и начал выпускать смартфоны в 2006. В начале июня текущего года компания объявила о сокращении числа сотрудников предприятия. По состоянию на 2017 год, на фабрике работало более 6 тыс. человек.

Samsung Electronics приступил к снижению производства телефонов в Китае в 2018 году, закрыв свой завод в Тянцзине. По мнению газеты The Korea Herald решение о сокращении рабочей силы и заводов компании в КНР связано с планами корпорации расширить свое присутствие в Индии. В августе прошлого года Samsung Electronics объявила о запуске производства мобильных телефонов в индийском городе Ноида.